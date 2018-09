SALEMI (TRAPANI) - Una mostra-mercato con diversi stand in cui sarà possibile assaggiare diverse varietà di birre artigianali, ma anche musica e animazione. Sarà questo il cuore di 'Salemi, alla scoperta dei grani antichi e dei sapori del borgo', la manifestazione organizzata per sabato 15 settembre a Salemi dall'Associazione ristoratori aliciensi. L'evento, che prenderà il via alle 19, è promosso dall'assessorato regionale alle Attività produttive e vede come partner il Comune e la Pro Loco di Salemi, oltre che l'associazione Saleming. La manifestazione, che rappresenta la Festa di fine estate con cui si chiude il cartellone di eventi messi a punto dall'assessorato al Turismo del Comune di Salemi per il periodo estivo, avrà al suo interno l'iniziativa 'Dal grano alla birra - Mostra mercato di birre artigianali del territorio siciliano prodotte dai grani antichi' insieme con la September Fest. Si tratta di due eventi organizzati in collaborazione con il marchio di birra artigianale 'Chinaschi'. La manifestazione si terrà in piazza Alicia, cuore del centro storico di Salemi. In piazza Alicia anche il concerto dei The Best Age.