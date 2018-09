PALERMO - Seimila fiori della specie "Anastasia" per addobbare il palco e l'altare al Foro Italico, a Palermo, dove Papa Francesco, sabato 15, celebrerà la Santa Messa davanti a circa 80 mila fedeli. Il colore predominante sarà il giallo abbinato al bianco, i colori della Città del Vaticano. L'associazione dei fioristi palermitani sta donando all'organizzazione il progetto e l'allestimento degli addobbi floreali, grazie al sostegno di Confcommercio Palermo. I fioristi guidati dal presidente Gioacchino Vitale, hanno messo a disposizione strutture e maestranze. Gli aspetti organizzativi dell'allestimento e della realizzazione sono coordinati sia dallo stesso presidente Vitale, che da Giovanni Brancato, vice presidente dell'associazione e art director dell'iniziativa per il Papa, con la supervisione di Vito Brusca, che si è occupato degli aspetti burocratici relativi alle varie autorizzazioni. "Quando abbiamo saputo dell'arrivo del Santo Padre - spiega Vitale - ci siamo subito mobilitati come organizzazione di categoria per mettere a disposizione la nostra professionalità, abbiamo proposto un progetto originale che è stato condiviso da tutti ed è stato approvato dal comitato esecutivo della Curia. Siamo molto entusiasti di poter collaborare attivamente con le nostre idee e con le nostre maestranze", conclude Vitale.E in occasione della visita del Papa la presidente di Confcommercio Palermo, Patrizia Di Dio, ha invitato gli associati all'associazione a valutare l'opportunità di non aprire al pubblico i loro negozi sabato "dal momento che Sua Santità rimarrà fino alle ore 18,30 in piazza Ruggero Settimo". "Si tratta di un evento storico, oltre che eccezionale - ha aggiunto - che chiaramente comporterà lo sforzo dell'intera cittadinanza che dovrà attenersi alle prescrizioni delle autorità comunali e delle forze dell'ordine in tema di viabilità, con una inevitabile alterazione del normale svolgimento delle attività commerciali anche in considerazione della necessaria interdizione alle auto e transito pedonale che verrà disposta, per l'indispensabile applicazione delle norme di sicurezza e anti terrorismo necessarie a garantire l'incolumità di tutti".