E' stato rintracciato ed arrestato a poche ore dal blitz antidroga a Ballarò, Vincenzo Vitrano, palermitano di 37 anni. Era tra i quindici componenti dell'organizzazione che avrebbe spacciato, nel popolare quartiere del centro storico palermitano, hashish, marijuana, cocaina e crack.Sette sono invece finite in carcere, mentre per altri otto indagati è scattato l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Una maxi operazione quella dei carabinieri, che ha permesso di individuare pusher e vedette che quotidianamente entravano in azione tra le strade e i vicoli a pochi metri dallo storico mercato.ai quali spettava la custodia del denaro incassato con lo spaccio. Decine gli scambi immortalati dalle telecamere.che si trovavano vicini ai luoghi in cui i pusher incontravano gli acquirenti: nei locali sarebbe infatti stata custodita la droga, in modo da poterne disporre immediatamente in caso di necessità.