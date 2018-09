PALERMO - È stato un autentico successo anche questa volta l'iniziativa dell’ambulatorio itinerante vaccinale adottata dall’Asp di Palermo per venire incontro alle esigenze di un'utenza sempre più vasta. Nella sua prima uscita - al Pta Guadagna - sono state 212 le vaccinazioni effettuate a bordo del camper. La gente ha mostrato di gradire il servizio complimentandosi con i medici per le prestazioni fornite.Il camper sarà alla Guadagna (struttura che negli ultimi giorni ha fatto registrare il maggior numero di accessi) fino al termine della settimana affiancando e supportando gli operatori del Centro vaccinazioni: domani (mercoledì 12 settembre) ore 8.30-14.30; giovedì 13 settembre ore 8.30-17.30 e venerdì 14 ore 8.30-13.30. La prossima settimana, l'ambulatorio itinerante supporterà lunedì 17 settembre (ore 8.30-14.30) il Centro vaccinazioni della Casa del Sole e giovedì 20 settembre sarà all'Enrico Albanese (8.30-17.30), "ma saremo pronti ad intervenire - spiega il direttore sanitario dell'Asp, Salvatore Russo - per supportare ed affiancare tutte quelle strutture che faranno registrare un notevole afflusso di utenti".Intanto la direzione aziendale ha deciso di incrementare ulteriormente il numero di operatori che lavoreranno nei centri vaccinazione: ai 32 nuovi operatori (22 medici e 10 operatori professionali sanitari) di cui si è data notizia sabato scorso, si aggiungono altri 15 medici (14 di continuità assistenziale ed un medico specializzando in Igiene e Medicina Preventiva portando così a 47 il numero complessivo di nuovi operatori a disposizione sia dei centri di Palermo e provincia, sia delle isole di Ustica, Lampedusa e Linosa.