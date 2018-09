Nello scontro tra un'auto ed una motocicletta ha perso la vita un uomo. L'impatto, che si è rivelato violentissimo, è avvenuto all'altezza del Bingo tra una Kawasaki ed una Mini Cooper, guidata da un giovane.In viale Strasburgo anche le volanti della polizia, i vigili del fuoco e le pattuglie dell'Infortunistica. Non si conoscono ancora le generalità della vittima.In base ai primi accertamenti, il motociclista stava percorrendo viale Strasburgo verso via Aldisio, l'automobilista, in direzione via Lanza di Scalea, stava invece per immettersi sulla carreggiata centrale da quella laterale. Sul posto anche il medico legale che ha effettuato una prima ispezione cadaverica.In ospedale è infatti deceduta una donna di 71 anni, Giuseppe Giordano, che era stata travolta da una moto pirata in via Archimede. Dopo quasi due mesi di agonia, per lei si sono spente le speranze a Villa Sofia, dove era stata trasportata in condizioni gravissime.