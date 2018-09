l'unico che mancava all'appello nel blitz contro gli spacciatori del rione Ballarò., era in un B&B in provincia di Messina. Qualcuno si è insospettito ed ha allertato il comandante della locale stazione. Poi, hanno confrontato il suo volto con la fotografia in mano ai carabinieri ed è stato arrestato.avrebbe fatto parte della banda di spacciatori. I militari hanno monitorato i suoi spostamenti. Una sera di febbraio di due anni, ad esempio, era fermo in via Casa Professa. Una ragazza, giunta in sella a uno scooter, lo ha baciato e gli ha bisbigliato qualcosa. Vitrano si è allontanato e ha fatto ritorno pochi minuti dopo per consegnarle un piccolo involucro.Aveva addosso quattro stecche di hashish: "Posso riferire che l’ho acquistate nel quartiere Ballarò, per una cifra di 30 euro da un soggetto di 30 anni vestito con giubbotto scuro e jeans, robusto, calvo”. Era la descrizione di Vitrano.