Tragico incidente nelle campagne di Caccamo, in provincia di Palermo, dove un uomo di 87 anni è morto ustionato.trovato ormai senza vita in contrada Zarbo: aveva poco prima appiccato l'incendio in un'area di sua proprietà, ma il fuoco si è diffuso nel giro di pochi secondi, travolgendolo e non lasciandogli scampo.La salma è stata riconsegnata ai familiari per la celebrazione del funerale.