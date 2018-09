“Emozionato” nel rimettere piede nella sede del Parlamento regionale. Emozionato ma meno, racconta, di quando per la prima volta torno’ in carcere. Totò Cuffaro arriva all'Ars in anticipo. Il convegno sul tema dei figli dei detenuti, c'era da scommetterci, fa il pienone. La sala gialla intitolata a Piersanti Mattarella è piena. Giù, all'ingresso, c'è la coda per entrare. . Il convegno sul tema dei figli dei detenuti, c'era da scommetterci, fa il pienone. La sala gialla intitolata a Piersanti Mattarella è piena. Giù, all'ingresso, c'è la coda per entrare.

Ecco il video dell'apertura dei lavori.

In piazza Parlamento qualcuno protesta.a. Come reclama lui, soprattutto se si parla di carceri. Come in questo convegno promosso da. Che siede accanto all'ex governatore. Cuffaro in abito blu in un Palazzo del Potere fa un certo effetto. La macchina del tempo sembra entrata in azione. Ma al centro del tavolo non c'è il potente Vasa Vasa dei tempi che furono. C'è l'ex detenuto Cuffaro Salvatore. Che composto ascolta gli interventi dei relatori. Come Giovanni Fiandaca, garante dei detenuti, figura introdotta “in epoca cuffariana', ricorda il professore lamentando il mancato finanziamento in tempi recenti delle norme che dovrebbero tutelare la genitorialità dei detenuti.“Sono cresciuti con me, evidentemente sono bravi” . E sul suo ritorno in politica: “Mi hanno accusato di essere uomo d'onore e allora faccio una battuta: da uomo d'onore e dico che non tornerò tornerò in politica”. Il suo impegno, racconta ancora una volta, si concentra sul Burundi, dove si capisce “l'importanza della vaccinazione” .Sulle polemiche che hanno accompagnato la notizia dell'intervento di Cuffaro, che parla d inciviltà e definisce “insopportabile l'uso strumentale della legalità” . Applauso scrosciante. Il giurista insiste: “Soprattutto se non si sa di quale legalità si parla. I protagonisti dell'attuale momento politico farebbero bene a studiare” ."Totò Cuffaro è l'unico che ha pagato per tutti". Sono queste le prime parole del presidente dell'Ars Gianfranco Miccichè al convegno "Oltre le sbarre" che si sta svolgendo all'Ars, nella sala "Piersanti Mattarella". "La presenza di Totò Cuffaro anche a me fa venire dei brividi, ma sono brividi di emozione e non certamente come i brividi di qualcun altro...", ha proseguito. "E questa è casa tua", ha concluso Miccichè rivolgendosi direttamente all'ex presidente della Regione, che ha scontato una pena di 7 anni per favoreggiamento alla mafia.