LIPARI (MESSINA) - A Lipari è scoppiata una rissa tra due isolani e tre migranti, ospiti di un centro d'accoglienza di Catania, che si trovavano alle Eolie per una gita premio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, gli extracomunitari avrebbero difeso la loro accompagnatrice, un'operatrice del centro di accoglienza, dalle molestie di due eoliani. Da qui la rissa, sedata a fatica dai carabinieri, che è costata a G.R., 27 anni, di Lipari, l'arresto per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale. Denunciati gli altri quattro coinvolti nella rissa.L'arrestato e un amico, entrambi ubriachi, avrebbero importunato la donna lungo il corso Vittorio Emanuele. Uno dei tre migranti e l'operatrice del centro di accoglienza sono stati curati in ospedale per alcune ferite superficiali riportate nella rissa. (ANSA).