PALERMO - La Uiltucs Sicilia guidata da Marianna Flauto in una nota invita tutte le aziende situate in via Libertà e via Ruggero Settimo a Palermo a tutelare e comunicare ai lavoratori tutte le informazioni relative alla visita del Papa di sabato 15 settembre, per garantire loro la certezza di potere raggiungere sia il posto di lavoro (per coloro i quali dovessero iniziare il proprio turno tra le 12 e le 18,30), sia la propria abitazione (per coloro i quali dovessero terminare il proprio turno in questa fascia oraria). Sabato infatti via Ruggero Settimo e via Libertà saranno off-limits e in particolare via Ruggero Settimo sarà considerata “via di fuga per la sicurezza” per eventuali emergenze organizzative. “Auspichiamo che le aziende - spiega Flauto - così come valutato e proposto dagli stessi organi di sicurezza, tengano conto dell’unicità e particolarità dell’evento, scegliendo di tenere chiuso l’esercizio commerciale almeno nella fascia oraria interessata”.