Iosif, il bimbo di 4 anni che ieri pomeriggio è rimasto incastrato con le braccia nel nastro trasportatore di una cooperativa agricola di Terracina, è morto. Il suo cuore, come riferisce il quotidiano Il Messaggero, ha smesso di battere nella prima mattinata di oggi al policlinico Gemelli dove era stato trasportato in eliambulanza ieri nel tardo pomeriggio.La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte dei carabinieri, sembra che il bimbo stesse giocando nei pressi del nastro trasportatore utilizzato per il lavaggio degli ortaggi quando le sue piccole braccia sono rimaste incastrate negli ingranaggi del macchinario.