. Da via Lanza di Scalea, nei pressi del velodromo Paolo Borsellino, aveva raggiunto in pochi minuti viale Strasburgo: era diretto a casa, in via Sammartino. Un percorso che ha riservato una trappola terribile a Francesco Garofoli, 36enne palermitano.Indossava il casco, ma ad ucciderlo sarebbe stato l'impatto violento del torace sull'asfalto.. Qualcuno ha praticato un massaggio cardiaco, ma non c'è stato niente da fare". E nemmeno i sanitari del 118 hanno potuto fare nulla per il ragazzo, titolare dell'Hangar Rpw, un grande spazio per l'allenamento in cui è possibile praticare ginnastica funzionale. In tanti lo conoscevano per la sua attività.. Questa notizia ha sconvolto tutti". "Non ho voluto crederci fino all'ultimo - aggiunge Francesco - ancora adesso se penso che Francesco non sarà più con noi, mi sento in un incubo da cui vorrei svegliarmi"."Si dedicava anima e corpo a quel posto - racconta Angelo - anche ieri sera aveva lavorato fino a tardi". "Francesco era una roccia - aggiunge Maria Rosaria - un ragazzo forte fisicamente, grintoso e tenace. Non sembra possibile, davvero. Sono ancora incredula e sotto choc". Una incredulità tangibile anche attraverso i messaggi rivolti al ragazzo sui social network., a dedicare un messaggio a Francesco sono gli amici di una vita, coloro che hanno in comune la passione per le moto, gli iscritti alla sua palestra. Parole e lacrime che si alternano: "Mi hai insegnato a non mollare mai, a non crollare, a superare i miei limiti, a non avere paura del dolore - scrive Riccardo -. Ti ho visto crescere professionalmente, mentalmente e sentimentalmente. Ti ho visto alzare talmente tanto di quel peso da rimanere sbalordito, ti ho visto amare l'hangar come un figlio facendoci innamorare tutti della palestra e del tuo modo di essere così stranamente genuino per uno come te".-. Un ragazzo speciale, sempre pronto a guidarci nelle nostre attività fisiche. L'hangar, d'altronde, non è una semplice palestra, ma un luogo in cui riscoprire se stessi, il proprio corpo". E ancora: "Ciao Panzer - aggiunge Giulio - ho appena letto la notizia ed è stato terribile. Come sarà terribile non rivederti più in palestra, non rivederti in sella alla tua moto. Non voglio crederci".L'Infortunistica della polizia municipale, stamattina, si è nuovamente recata sul luogo dell'incidente per effettuare ulteriori rilievi e verificare il numero di telecamere presenti nella zona, dalle quali immagini potrebbero emergere elementi utili alla ricostruzione della dinamica.