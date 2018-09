Il Piano Sanitario Dipartimento Pianificazione Strategica, Servizio 6 dell'Assessorato alla Salute, coinvolgerà le centrali operative 118 di Palermo e di Caltanissetta e il dipartimento regionale protezione civile, in vista della visita di Papa Francesco in Sicilia.saranno undici i gazebo del 118. A disposizione ci saranno un elisoccorso, tre automediche, tre Pma (Posto medico Avanzato), 46 tra rianimatori, medici ed infermieri. Trentasei soccorritori, 120 volontari, 5 mezzi di trasporto tecnico-logistico, una tenda di decontaminazione Nbcr, una camera Isoark e barella bio-contenimento, una sala operativa mobile, 131 volontari del dipartimento regionale della protezione civile.sei tende di primo soccorso in ognuna delle quali ci sarà una squadra composta da quattro soccorritori, 320 appiedati distribuiti nella zona e vie limitrofe, dieci ambulanze medicalizzate, quattro ambulanze di soccorso Msi, un posto mobile di comunicazione Cri, un posto di comunicazione mobile della protezione civile, quattro carrelli con acqua. Domani, a partire dalle 16, il piano sarà già operativo in piazza Politeama.così come alla cattedrale. Contemporaneamente, in piazza Politeama, saranno previste due auto di coordinamento, due Pma (una in via La Lumia, l'altra all'angolo con via Dante), quattro tende di primo soccorso, 320 volontari appiedati, otto ambulanze medicalizzate, quattro ambulanze di soccorso Msi, un posto di comunicazione Cri, uno della protezione civile, quattro carrelli con acqua.