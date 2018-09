PALERMO - Un gruppo di persone si è radunato davanti a Palazzo dei Normanni, in piazza del Parlamento, per manifestare contro il "ritorno" di Totò Cuffaro all'Ars per il convegno "Oltre le sbarrre" organizzato dal parlamentare dell'Udc Vicnenzo Figuccia. "No a Cuffaro nella sala intitolata a Piersanti Mattarella", si legge nei loro cartelloni.Il picchetto è stato organizzato dalle associazioni Agende rosse di Palermo, Antiestorsione di Catania e Diritti e tutele. I manifestanti sono stati raggiunti da alcuni parlamentari regionali del Movimento 5 stelle.