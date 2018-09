Non va meglio nel Porta a porta 2, deve le tonnellate di rifiuti passano da 2.438 a 3.278 e la differenziata scende dal 68 al 55%, con un raddoppio del non riciclabile domestico. Disastrosa la raccolta di prossimità a Borgo Nuovo, che è passata dal 28% del 2015 al misero 7% di quest’anno.

C’è da dire che anche il contratto di servizio non aiuta: sono previsti solo 20 interventi al mese sulle discariche abusive, ma la Rap ne ha effettuati 190 in soli sei mesi.

di guerra la relazione semestrale sulla Rap, la partecipata del Comune di Palermo che si occupa di rifiuti e igiene ambientale. Una società che naviga in cattive acque, il che non è una novità, anche se finora non si era arrivati a mettere nero su bianco il pericolo dello stato di crisi.in “stato di crisi”: una condizione da non prendere alla leggera, visto che le norme impongono, in questo caso a Palazzo delle Aquile, di correre ai ripari immediatamente con un piano di risanamento, pena la segnalazione al Tribunale.un racconto non certo positivo, visto che la perdita è di 6,4 milioni di euro. Una sofferenza descritta dai numeri: prendendo in esame il periodo gennaio-giugno e facendo un raffronto tra il budget previsto e i dati consolidati, cioè su quanto si è effettivamente incassato e speso, emerge che il valore della produzione segna un passivo di ben 11 milioni, ma sono in calo anche i costi per 3,8 milioni. In totale, quindi, la perdita netta è di 6,4 milioni ma con uno scostamento di un altro milione rispetto al previsto.non dà visto che l’impianto non è nel contratto di servizio (che pure ammonta a 101 milioni di euro più iva); il fatto che a Bellolampo non possano scaricare rifiuti i comuni della Provincia comporta un mancato incasso di cinque milioni; il Porta a porta 2 (quinto e sesto step sono rinviati al 2019) costa parecchio e, per il momento, non rende molto.in conto anche la scarsa collaborazione dei cittadini. Nel 2016 si producevano 870 tonnellate di rifiuti al giorno che nel 2018, considerando le 176.600 tonnellate nel semestre, schizzano a quota 981. Un incremento considerevole a cui, però, non si accompagna un aumento della differenziata: nel Porta a porta 1, la percentuale di differenziata è passata dal 55,24% del 2013 (primi sei mesi) al 49,57% di quest’anno, con un trend fatto più di bassi che di alti. Se migliorano vetro, carta e cartone, plastica e umido, diminuiscono sensibilmente (-300 tonnellate) gli imballaggi e cresce il non riciclabile domestico.metri quadrati l’anno di strade da rifare, ma in sei mesi l’azienda si è fermata a 74 mila a causa di ritardi nelle fornite e del traffico. I marciapiedi vanno anche peggio: appena 869 metri quadrati rifatti, per mancanza di personale e mezzi ormai vetusti.per l’anno 2018 non sarà sufficiente, dato l’attuale livello di costi stimati, a garantire l’equilibrio economico aziendale”, si legge nella relazione. Uno scenario drammatico, come conferma il collegio sindacale, che parla di una “perdita di esercizio infra annuale di considerevole entità e non attesa, rispetto alle risultanze del budget approvato”. I sindaci puntano il dito contro l’instabilità dei ricavi, ma scrivono anche che “il risultato negativo dovrà essere valutato ai fini del verificarsi dell’eventuale stato di crisi aziendale”; insomma mancano ancora i bilanci, ma le criticità rimangono.ancora i bilanci 2016 e 2017 non consente alla Rap di accedere al credito bancario, ma crea difficoltà anche nella gestione quotidiana. “Le stime del corrente esercizio, in atto negative, immettono l’azienda nello stato di crisi attese le incertezze legate al mantenimento dell’equilibrio economico sia dell’esercizio 2016 che del 2017, i cui bilanci consuntivi non sono stati approvati dal socio”, ribadisce la relazione. E i sindaci puntano il dito contro l’irregolarità dei flussi finanziari dal Comune, che invece sarebbero indispensabili per il mantenimento degli equilibri finanziari.nel 2018, ha già emesso fatture per 1,5 milioni, di cui attende ancora il pagamento, ma è pronta ad emetterne altre per un totale di ulteriori 900 mila euro. E il Comune aspetta l’azienda al varco per capire se stralcerà o meno i quasi sei milioni di euro indicati nella direttiva di Orlando.– ha detto questa mattina a Sala delle Lapidi il capogruppo M5s, Ugo Forello - Il consiglio comunale dovrebbe assumere delle iniziative, di fronte all’inerzia dell’amministrazione, ma non lo fa. La Rap perde 6,4 milioni di euro nel primo semestre di quest’anno e, se dovesse accettare lo stralcio previsto dalla direttiva del sindaco, chiuderebbe in perdita anche il 2016 e il 2017: questo significherebbe, per legge, avviare le procedure di crisi aziendale con un depauperamento del patrimonio“."La relazione non fa altro che confermare quanto da noi denunciato in questi mesi. E il trend è sempre più in negativo". Così Fabrizio Ferrandelli. "Siamo molto preoccupati per lo stato di salute della Rap e ancora di più ci preoccupa il servizio offerto ai cittadini che è sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo se davanti all'evidenza - conclude Ferrandelli - questa amministrazione ha ancora il coraggio di tacere o ha intenzione di assumersi le sue responsabilità".“La prima semestrale 2018 della Rap non fa altro che descrivere una situazione già nota – dice il capogruppo del Pd al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici – ma rende l’idea di quanto sia arduo il compito del nuovo amministratore unico. La Rap, l’amministrazione attiva e il consiglio comunale sono chiamati a lavorare insieme per garantire la sostenibilità del servizio e rilanciare l’azienda, grazie anche alla collaborazione dei cittadini. E’ necessario affrontare al più presto il tema delle società partecipate, ma servirà spirito costruttivo nell’interesse dei palermitani”.