Non sappiamo con certezza la sua nazionalità, ma dovrebbe essere bengalese. Durante le nostre attività - prosegue - ci rechiamo spesso da lui, ma è un uomo schivo e non ci ha mai raccontato dove trascorre le sue giornate quando si allontana dalla piazza".

. Nessuno, tra i volontari che solitamente lo assistono e i comitati civici, sa che fine abbia fatto il clochard che viveva ai piedi della chiesa di San Cataldo, nella centralissima piazza Bellini. L'enorme quantità di sangue tra i cuscini, le coperte e i pochi oggetti del senzatetto, fa inevitabilmente pensare al qualcosa di brutto: "Non abbiamo idea di cosa possa essere accaduto - dice Giuseppe Li Vigni, della onlus 'Gli angeli della notte' -. Da due giorni non lo vediamo, siamo molto preoccupati perché potrebbe essere stato aggredito ed essere in condizioni di salute di critiche."Un fatto inaccettabile sotto gli occhi indifferenti della gente - dicono dall'associazione Comitati Civici di Palermo - che, probabilmente, si straccia le vesti pubblicamente per altre situazioni che non riguardano direttamente i concittadini. Il senzatetto che si è stabilito dentro i resti delle mura puniche ai piedi della chiesa di San Cataldo è stato notato mentre sanguinava vistosamente", precisano."Il nostro presidente Giovanni Moncada - sottolineano - ha contattato le forze dell'ordine a guardia del Palazzo delle Aquile ed ha scritto al comando della polizia municipale di via Dogali. Fino ad oggi non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta e, ieri all'alba, il clochard è fuggito, ferito. Non si sa che fine abbia fatto, eppure la zona è piena di vigili e poliziotti".