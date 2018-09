Sabato 15 settembre Palermo ospiterà Papa Francesco. L’arcidiocesi della città ha voluto omaggiare questo incontro con un numero speciale del mensile 'Poliedro', dedicato alla figura di Padre Pino Puglisi. La visita del pontefice cade proprio nell’anniversario dell'omicidio del parroco di Brancaccio. “Il clericalismo è la malattia che Papa Bergoglio vuole strenuamente combattere” afferma Pino Toro, responsabile editoriale di Poliedro. Il rischio - continua Toro - è stato quello di considerare '3 P' un semplice prete di borgata con le sue difficoltà”. In realtà, Padre Pino Puglisi aveva interpretato il suo sacerdozio con radicale intelligenza, offrendo a Brancaccio un progetto lucido e netto: sradicare la mafia, con l'esempio., perché in vita è rimasto solo”, afferma il responsabile editoriale di Poliedro. Il modo in cui il numero speciale è stato pensato risponde ad un timore diffuso, ossia che Padre Puglisi diventi un “santino” da glorificare in occasione delle ricorrenze. Per tale ragione Poliedro ha voluto offrire una ricostruzione tutt'altro che accademica, un ritratto umano per rendere l'impronta di '3 P', come lo chiamavano, più vicina e a portata di memoria.