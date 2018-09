Sono la regista e drammaturga Emma Dante, la giornalista dell'Adnkronos Elvira Terranova, il direttore del Messaggero Virman Cusenza e il poeta Tommaso Romano, i vincitori del 'Premio Riviera dei Marmi 2018'. La cerimonia di premiazione si svolgerà domani sera, alle ore 21, nei giardini Comunali a Custonaci (Trapani), in Piazza Municipio. La premiazione, che sarà presentata da Tiziana Martorana, giornalista Rai, è inserita all’interno della manifestazione “Regina Pacis” Faro di Pace nel Mediterraneo, che continuerà fino a domenica prossima,l 16 settembre. Il premio è stato istituito dal Comune di Custonaci per la prima volta nel 1964.L’ultima edizione risale al 1968: il presidente fu il celebre poeta Lucio Piccolo (primo cugino di Giuseppe Tomasi di Lampedusa) e tra i premiati ci fu il premio Nobel Giuseppe Ungaretti. "Le case editrici Mondadori e la Rizzoli uscivano, a quel tempo, in libreria con la fascetta premio Riviera dei Marmi - dicono gli organizzatori - Dunque quest'anno corre il cinquantesimo anniversario ed è stata intenzione dell’ Amministrazione Comunale di Custonaci ripristinare l’importante riconoscimento. Una vera e propria occasione per scoprire il variegato panorama culturale siciliano e non solo, alla ricerca dell'eccellenza".