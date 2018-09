"Massima solidarietà perché le minacce, la violenza, gli insulti non sono mai la soluzione ai problemi. Lo dice uno che quotidianamente riceve insulti e minacce di morte, quindi sono vicino a chiunque venga minacciato". Lo ha ribadito il ministro degli Interni,, rispondendo ad una domanda dei cronisti sulle recenti minacce al procuratore di Agrigento."Nessuno è al di sopra della legge, questo lo sappiamo tutti e non mi pare che si stia cercando di sottrarsi dai giudizi. Ho però la libertà di ritenere che l'indagine contro il ministro dell'Interno perché ha tentato di fermare l'immigrazione irregolare sia ridicola, una roba surreale". Lo ha detto la leader di Fratelli d'Italia,, a proposito della vicenda della nave Diciotti. "Curiosamente - ha aggiunto - non sono mai stati indagati nei cinque anni precedenti i governi che favorivano l'immigrazione illegale. Ricordo che in Italia ancora non è consentito entrare illegalmente: è un reato. È qualcosa che non si può fare. I governi precedenti avrebbero dovuto essere loro probabilmente denunciati per istigazione all'immigrazione irregolare e, forse, anche per danno erariale, perché quando si stabilisce che l'85 per cento di quelli che arrivano non ha diritto ad essere accolto e viene mantenuto con i soldi degli italiani, si configura il reato di danno erariale. E' curioso che la magistratura non abbia ritenuto di farlo", ha concluso.