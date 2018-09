Avvenimenti previsti per domani, giovedì 13 settembre, in Sicilia.1) SAMBUCA DI SICILIA (AG), ore 08:00 Dionisiaca, simposio internazionale organizzato da un gruppo di grecisti e filosofi dell'antichità delle Università della Sorbonne di Parigi e dell&rsquoUniversità federale di Rio de Janeiro, in collaborazione con il Teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia, con il sostegno di Karma Srl, Di Prima Vini, La Strada del vino Terre Sicane e con il patrocinio del comune di Sambuca.2) PALERMO - Aula seminari Edificio 12, Campus di Viale delle Scienze, ore 09:00 Prima delle giornate di studio sul tema "Mafia, politica e corruzione: dagli anni '90 ai nostri giorni". Gli incontri, che proseguiranno venerdì 14 e sabato 15 settembre, sono organizzati dal Dipartimento "Culture e Società" dell'Università degli Studi di Palermo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Pisa.3) PALERMO - Istituto comprensivo "Russo-Raciti", Borgo Nuovo, ore 09:30 L'assessore all'istruzione e alla formazione professionale, Roberto Lagalla, inaugura l'avvio del nuovo anno scolastico. All'evento parteciperà anche l'associazione ComPA.4) PALERMO - Palazzo Asmundo, via Pietro Novelli, 3 ore 10:00 Presentazione del Festival "Le vie dei Tesori".5) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 10:00 Il Gup Giovanni Cariolo dovrà decidere su accesso a riti alternativi e alla richiesta di rinvio a giudizio avanzata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta 'Garbage affair' nata da indagini della Dia su un appalto del Comune di Catania da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura.6) CATANIA - Palazzo di Giustizia, ore 10:00 Il Gup Pietro Nunzio Currò dovrà decidere su tre patteggiamenti avanzati nell'ambito dell'inchiesta 'Garbage affair' nata da indagini della Dia su un appalto del Comune di Catania da 350 milioni di euro per la raccolta della spazzatura. Imputati sono L'ex ragioniere generale del Comune, Massimo Rosso, il funzionario dell'Ente Orazio Fazio e l'imprenditore Antonio Deodati.7) SALINA (TP), ore 10:00 Abderrahmane Sissako, uno dei maestri del cinema africano, sarà l'ospite internazionale della XII edizione del SalinaDocFest diretto da Giovanna Taviani, che si svolgerà fino al 15 settembre.8) CATANIA - Municipio, sala giunta, ore 10:30 Il sindaco Salvo Pogliese, l&rsquoassessore ai servizi ambientali Fabio Cantarella e l'amministratore unico della Dusty Rossella Pezzino de Geronimo illustrano le modalità del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani che scatterà lunedì 17 settembre.9) MESSINA - Università, Sala Senato, ore 10:30 Conferenza stampa di presentazione dell'evento "Spintronics and Robotic at UNIME" che si svolgerà il 14 settembre alle ore 9 in Aula Magna e che avrà come protagonista il Premio Nobel per la Fisica, prof. Albert Fert.10) PALERMO - Ars, sala Piersanti Mattarella, ore 11:30 Convegno, organizzato dal deputato regionale Vincenzo Figuccia sui diritti dei figli dei detenuti dal titolo 'Oltre le sbarre'. Tra i relatori Totò Cuffaro.11) PALERMO - Libreria del mare, via Cala 50, ore 17:30 Presentazione del saggio di Federica Raccuglia, "L'uomo del dialogo contro la mafia. La storia di padre Pino Puglisi", in occasione della visita di Papa Francesco12) ERICE (TP) - Chiesa parrocchiale, ore 18:00 Il vescovo Pietro Maria Fragnelli presiederà la messa nella quale verrà ricordato il giudice trapanese Alberto Giacomelli Alle 18.45 nella sala "Giovanni Biagio Amico" del Seminario Vescovile verrà presentato "Un uomo perbene, vita di Alberto Giacomelli giudice ucciso dalla mafia" di Salvo Ognibene con la prefazione di Attilio Bolzoni (edizioni EDB).13) PALERMO - La Feltrinelli Libri e Musica, via Cavour 133, ore 18:00 Nino Fasullo presenta il suo libro "Il pastore di Brancaccio. Don Puglisi la chiesa la mafia" (Il Palindromo) insieme a Salvatore Ferlita, Leoluca Orlando e l'Arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice.14) ACIREALE (CT) - Chiesa del Sacro Cuore, ore 20:00 Incontro, in vista della visita del Papa a Palermo, dal titolo 'Se ognuno fa qualcosa' con mons. Vincenzo Bartolone, postulatore della causa di beatidficazione di don Pino Puglisi.(ANSA).