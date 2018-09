Ad entrare in azione un uomo che dopo aver fatto irruzione nel negozio ha minacciato gli addetti alla cassa.. Dal supermercato è stato lanciato l'allarme alle forze dell'ordine, sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le ricerche del rapinatore in tutta la zona.. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza che avrebbero immortalato le fasi del colpo, l'ultimo era stato messo a segno soltanto a fine agosto, ma l'attività commerciale è già stata presa di mira a maggio e ad aprile. Le indagini sono in corso.