carabinieri del Nas in occasione dei controlli per la visita del Santo Padre a Palermo.

Tutte le confezioni erano stoccate, insieme a materiale ferroso in disuso, in un'area esterna nella zona di via Oreto, su pedane in legno avvolte da cellophane, scoperte ed esposte ai raggi solari senza alcun riparo dalla luce e dagli altri agenti atmosferici, ad una temperatura che superava i 30 gradi. , in un'area esterna nella zona di via Oreto, su pedane in legno avvolte da cellophane, scoperte ed esposte ai raggi solari senza alcun riparo dalla luce e dagli altri agenti atmosferici, ad una temperatura che superava i 30 gradi.

Le bottiglie sono state acquistate in vista delle manifestazioni di domani a Palermo. L'ipotesi nasce dal fatto che la titolare di una rivendita di acque minerali e bibite aveva preso in affitto il terreno in via Oreto per il periodo compreso tra il 10 e il 17 settembre. Giusto il tempo dei preparativi e della visita del Papa.

Da qui la convinzione che le bottiglie potessero servire a rifornire anche i venditori abusivi pronti a fare affari con i tanti fedeli che scenderanno in strada. La donna è stata denunciata per avere conservato ai fini della commercializzazione, alimenti in cattivo stato di conservazione.

sono state sequestrate dai