una soluzione che consenta nel breve periodo di superare l’impasse.

Gli assistenti per la comunicazione, gli operatori per il trasporto arrivano in ritardo e le famiglie lasciano a casa i figli affetti da disabilità. La competenza per le scuole superiori è della città metropolitana mentre per le scuole di grado inferiore sono i Comuni a dovere provvedere alla selezione degli assistenti. Cambia ente ma non cambia il risultato.dove il Comune non ha ancora emanato il bando per l’assunzione degli operatori specializzati: nulla si sa anche dei bandi per affidare i servizi a delle cooperative. Così circa cento bambini - questo il numero dei disabili che l’anno scorso hanno ricevuto assistenza dagli operatori specializzati - non avranno chi li accudisce per i primi giorni di scuola. Una situazione che lascia in un limbo lavoratori e famiglie che non sanno quando potranno contare sui servizi di trasporto alunni e di assistenza alla comunicazione.con la partenza dell’orario scolastico definitivo, i bambini potranno godere dell’assistenza degli operatori specializzati. L’ufficio disabili del Comune, infatti, spiega che le procedure seguite fino ad ora non sono più perseguibili. Le scuole, fino allo scorso anno scolastico, hanno usufruito di una graduatoria stilata sulla base di precedenti bandi ma l'arrivo del decreto Madia sulla pubblica amministrazione ha cambiato le carte in tavola: a questo punto gli uffici sono al lavoro per trovare