PALERMO - "Oggi è una mafia sempre più finanziaria, cerca i soldi, rincorre il denaro e si sviluppa in modo camaleontico e diventa meno percepibile: lo Stato avrà sempre più difficoltà, non deve abbassare mai la guardia". Così il premier Giuseppe Conte ai bambini dell'Istituto Padre Pino Puglisi di Brancaccio, a Palermo. "Ma il modo migliore per combatterla è questa realtà - ha aggiunto il premier riferendosi alla scuola 'Puglisi' - perché la mafia si vede minare le strategie di sviluppo, gli viene meno la linfa vitale". E ha ricordato una frase dell'assassino del sacerdote: "Puglisi si pigghia i picciriddi'' (si prende i bambini, ndr). Poco prima monsignor Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo, aveva ricordato "il tanto sangue versato da questa città nel nome della gisutizia e della fede".(ANSA)