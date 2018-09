Il premier Giuseppe Conte viene a Palermo a inaugurare l'anno scolastico nell'istituto Padre Pino Puglisi di Brancaccio. Ma il sindaco Leoluca Orlando non si presenta ad accoglierlo, contestando al governo, spiega lo stesso sindaco citato dall'AdnKronos i tagli di risorse destinate a scuole e legalità nel Milleproroghe. Ma il sindaco Leoluca Orlando non si presenta ad accoglierlo, contestando al governo, spiega lo stesso sindaco citato dall'AdnKronos i tagli di risorse destinate a scuole e legalità nel Milleproroghe.

Conte dovrebbe arrivare a breve alla scuola di Brancaccio dove incontrerà i ragazzi, i docenti, familiari di padre Puglisi, per poi partire per Trieste.

Oggi a Brancaccio si parlerà certamente di scuola e vicinanza a studenti e docenti; parole che suonano vuote dopo che il Governo ha appena cancellato, fra gli altri, il finanziamento per realizzare proprio lì, in via Cirincione, un complesso scolastico polivalente con strutture sportive".

"Il presidente del Consiglio rappresenta tutti i cittadini. Se il sindaco di Palermo ritiene corretto non accogliere il suo presidente del Consiglio faccia pure. Abbiamo fatto un proficuo incontro con l'Anci per recuperare un profilo di costituzionalità su quei fondi. E non ricordo la faccia del sindaco Orlando". Così Conte ha risposto ai giornalisti che gli chiedevano dell'assenza del sindaco che ha protestato contro i provvedimenti del Milleproroghe. "Solo per la precisione - ha continuato il premier - è corretto essere trasparenti con i propri cittadini. La soluzione che abbiamo trovato con l'Anci è molto proficua".

"Sono veramente molto contento dell'invito e l'ho raccolto subito. E' stato un sogno che si è avverato" - ha detto Conte al suo arrivo a scuola accompagnato dal sottosegretario Vito Crimi.

spero che oggi il Presidente Conte colga l’occasione per trovare la giusta ispirazione e comprendere il grave, gravissimo errore commesso nel cancellare i fondi del Bando periferie.fra gli altri, i fondi per la manutenzione di due stazioni dei Carabinieri e del Commissariato di Polizia che operano proprio in quel territorio - prosegue - Oggi a Brancaccio si spenderanno molte parole, che temo però non spiegheranno un provvedimento che non ha spiegazione se non quella di capovolgere il senso delle cose, del togliere a chi non ha per dare a chi ha" . Orlando ricorda che proprio Brancaccio è fra quelli inseriti nel progetto presentato dalla Città Metropolitana di Palermo per il cosiddetto Bando periferie i cui fondi sono, ad oggi, cancellati.- Riqualificazione e trasformazione in complesso scolastico polivalente dell’ex sede delle Poste Italiane di via Cirincione (14,8 milioni di euro + 3 per la Palestra);- Manutenzione e rifunzionalizzazione della Stazione dei CC “Acqua dei Corsari” (400 mila euro);- Manutenzione e rifunzionalizzazione della Stazione dei CC “Brancaccio” (390 mila euro);- Manutenzione e rifunzionalizzazione del Commissariato di Polizia “Brancaccio” (200 mila euro).con un investimento complessivo di circa 158 milioni di euro, di cui 58 a carico del Bando Periferie, e altri 100 fra cofinanziamento di altri enti pubblici e dei privati.non è presente neanche il governatore siciliano Nello Musumeci che ha delegato l'assessore all'Istruzione Roberto Lagalla. In rappresentanza del Comune è presente l'assessore alla Scuola Giovanna Marano e l'assessore alla Cittadinanza Giuseppe Mattina.Francesco Puglisi, fratello di don Pino, ha parlato brevemente delle speranze disattese di Brancaccio. Il vescovo Lorefice ha ricordato Padre Puglisi "consapevole di essere un servitore parlando della "purezza dei suoi occhi". "Ragazzi, sentitevi abbracciati perché se siamo qui insieme è perché noi siamo vostri servitori" , dice l'arcivescovo.Conte è stato salutato dal preside Andrea Tomaselli nell'atrio della scuola. I ragazzi hanno suonato l'inno nazionale e hanno anche rivolto delle domande al presidente del Consiglio.Ad accogliere il presidente del Consiglio alla scuola Puglisi di Brancaccio c'è l'arcivescovo di Palermo, monsignor Corrado Lorefice, protagonista di un siparietto con i giornalisti al suo arrivo. Accogliendo l'invito dei cronisti li ha benedetti con il segno della croce. A sua volta Lorefice sorridendo, un riferimento alla visita di domani di Papa Francesco, ha replicato ai giornalisti: "Anche io ho bisogno della vostra benedizione".Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo essere atterrato all'aeroporto di Palermo, si è fermato lungo l'autostrada A29 davanti alla stele che ricorda la strage di Capaci, il 23 maggio 1992, per rendere omaggio alle vittime: i magistrati Giovanni Falcone e Francesca Morvillo e gli agenti della polizia di Stato Antonino Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Conte, accompagnato dal sottosegretario Vito Crimi, è stato accolto dal prefetto Antonella De Miro.