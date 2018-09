L'impatto si è rivelato violentissimo per un uomo di 63 anni, Giuseppe Lo Biondo, monrealese, che è morto sul colpo.Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 a cui non è rimasto che accertare il decesso.Ad effettuare i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica, i carabinieri della stazione di Pioppo. Per estrarre il corpo senza vita dalle lamiere dell'auto, è invece stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco.