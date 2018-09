PALERMO - Una delegazione dell'Asael, associazione che riunisce gli amministratori locali siciliani, ha incontrato il dirigente generale del dipartimento della Protezione civile, Calogero Foti, per comunicare la disponibilità dell'associazione a collaborare con Regione e Comuni per informare e stimolare gli enti locali e i loro amministratori affinché si dotino di strumenti, obbligatori per legge, come i Piani di protezione civile di cui ancora molti enti non sono forniti. La collaborazione tra l'Asael e il dipartimento potrà essere attuata attraverso la realizzazione di una serie di seminari formativi in favore di sindaci, consiglieri e tecnici comunali da organizzare nei vari territori. L'intesa di massima raggiunta con il dipartimento sarà tradotta in un apposito protocollo."L'iniziativa della nostra associazione - afferma Matteo Cocchiara, presidente dell'Asael - è scaturita dalla consapevolezza che la messa in sicurezza delle strutture e una politica della prevenzione rispetto ai vari fenomeni della natura, soprattutto dopo i numerosi e tragici accadimenti che nel recente passato hanno segnato le popolazioni e i territori, costituiscono le priorità con cui debbono fare i conti i responsabili dei governi locali in sinergia con le strutture regionali ".