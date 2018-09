BARCELLONA POZZO DI GOTTO (MESSINA) - I carabinieri hanno eseguito a Barcellona Pozzo di Gotto (Me) un'ordinanza di misura cautelare di obbligo di presentazione ai carabinieri nei confronti di un uomo di 45 anni, con l'accusa di lesioni personali aggravate dalla finalità di aver agito per discriminazione etnica, odio razziale o religioso. L'uomo in grave stato di alterazione psicofisica per abuso di sostanze alcooliche prima ha inveito verbalmente contro alcuni stranieri di fede musulmana che erano in attesa di svolgere la preghiera, e dopo armato di una spranga di ferro ha aggredito un cittadino di nazionalità marocchina causandogli una frattura ad un piede. L'uomo si è scagliato anche contro due passanti che avevano, inutilmente, tentato di calmarlo danneggiando con la spranga le loro autovetture.