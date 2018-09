PALERMO - La giunta regionale siciliana ha dato il via libera a due bandi, per un totale di oltre tre milioni di euro, finalizzati a progetti che riguardano la vita indipendente delle persone con disabilità, progetti finalizzati al contrasto delle ludopatie e altri legati alla solitudine degli anziani. I fondi sono finanziati per l'80 per cento dal ministero per le Politiche sociali e per la restante parte dalla Regione Siciliana. La prima misura consentirà a diciotto ambiti territoriali di avviare iniziative che mirino a rendere sempre più autonomo il disabile, compresa la creazione di specifiche forme di edilizia residenziale 'su misura'. Il secondo ambito è invece destinato alle associazioni del Terzo settore che si occupano di problemi legati al gioco e al loro contrasto, oltre che al coinvolgimento della popolazione anziana che soffre di patologie legate alla solitudine. "La tutela e il miglioramento delle condizioni sociali delle persone più deboli - afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci - sono tra le nostre priorità. I progetti finanziati serviranno ad aggiungere un tassello in più anche su questo fronte di lavoro".(ANSA).