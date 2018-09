Scambio di battute al vetriolo fra il vice premier italianoe il ministro per l'immigrazione del Lussemburgo. I due, insieme ai rappresentanti degli stati membri dell'UE e dei paesi del Nordafrica, si trovano attualmente a Vienna, in Austria, per la Conferenza europea sull'immigrazione.A scatenare la polemica è stata una delle frasi pronunciate da Asselborn durante il suo intervento: ". Salvini ha replicato ribadendo di essere impegnato piuttosto a favorire la natalità in Italia e in Europa: "Sono al governo e vengo pagato per aiutare i nostri giovani a tornare e a fare quei figli che facevano qualche anno fa.. Magari in Lussemburgo c'è questa esigenza, in Italia invece abbiamo l'esigenza di aiutare i nostri figli a fare degli altri figli. Non vogliamo avere nuovi schiavi per soppiantare i figli che non facciamo più".: "Nel nostro paese avevamo migliaia di migranti italiani venuti a lavorare", e sbattendo il microfono ha chiosato. Impassibile, Salvini ha tirato dritto per la sua strada fino alla fine del suo discorso.Ecco il video del battibecco tra i due: