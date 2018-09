. Nelle zone in cui il divieto di sosta è attivo dalle 4 del 13 settembre, la polizia municipale ha già rimosso circa trecento auto: nelle prime ventiquattro ore sono state 208, fino al primo pomeriggio di oggi sono state trasferite nei depositi convenzionati altre ottanta macchine. La multa ammonta a 41 euro, da aggiungere alla somma per il ritiro del mezzo. "I proprietari dei mezzi rimossi - spiegano dal comando di via Dogali - possono pagare una cifra inferiore, ovvero 28 euro e settanta centesimi, entro trenta giorni. I garage che si trovano nella zona rossa non saranno utilizzati in questi giorni, in modo da permettere agli interessati di poter ritirare l'auto con facilità".Niente auto in via Piano Dell' Ucciardone, via Francesco Crispi, piazza XIII Vittime, via Cala, piazza Capitaneria del Porto, Foro Umberto I, piazza Vincenzo Tumminello, Piano di Sant’Erasmo, piazza Tonnarazza, via Ponte Di Mare, via Messina Marine (tratto compreso tra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare ), via Tiro a Segno, piazza Tiro a Segno, Corso Dei Mille (tratto Tiro a Segno-Decollati), piazza Decollati, via Decollati, corso Dei Mille (tratto Lincoln-Torrelunga), via San Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Germanese, via Brancaccio, via San Ciro, via Salvatore Cappello, viale Dei Picciotti, viale Amedeo D' Aosta, piazzale Anita Garibadi, via Stefano Canzio, via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma (tratto Giulio Cesare-Cavour), via Vittorio Emanuele, piazza Vittoria (a partire da via Generale Cadorna), via Matteo Bonello, via delle Scuole, piazzetta Sett’Angeli, via Simone da Bologna, via dell’Incoronazione, via Gioeni, via Fustaca, via Gioiamia, via Gianferraro, viazza Peranni, piazza Papireto, via Papireto, piazzetta Porta Guccia, piazza del Noviziato, via del Noviziato, corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare), piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Finocchiaro Aprile.via Aragona, via Stabile (via Ruggero Settimo-piazza San Francesco di Paola), piazza Giovanni Amendola, via Paternostro, via Brunetto Latini, via D’Acquisto, via De Spuches, via Sammartino (tratto Amendola-Dante), via Dante (tratto Virgilio-Castelnuovo), via Principe Di Villafranca (tratto Sant' Oliva-Siracusa), via Siracusa, via Della Libertà (tratto Crispi/Mordini-Ruggero Settimo), via Emerico Amari (tratto Ruggero Settimo-Roma), via Scinà (tratto Don Sturzo-La Lumia), via Turati, via Ruggero Settimo (tratto Castelnuovo-Stabile).