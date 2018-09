E' finita in tragedia la lite familiare scoppiata fra34 anni e la compagna trentenne, ferendo anche la convivente e l'altra figlia di sette anni. A dare l'allarme è stata la nonna della piccola vittima. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno trovato il corpo senza vita del bimbo sul pavimento, mentre Niccolò si trovava sotto choc, rannicchiato in un angolo della casa, tenendo ancora in mano l'arma del delitto. Il fatto è avvenuto a Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze.I due genitori, lui programmatore informatico, lei impiegata, avrebbero. Gli inquirenti stanno ora cercando di ricostruire le dinamiche del delitto, per capire se il piccolo Michele sia stato colpito mentre si trovava in braccio alla madre o se il ferimento della donna sia avvenuto prima dell'omicidio.L'uomo è stato arrestato e trasferito alla caserma di Borgo San Lorenzo.