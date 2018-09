DIVIETI DI SOSTA Bretella di collegamento tra via Regione Siciliana (lato valle) e via Nina Siciliana, via Rosario Gerbasi, via dello Speziale, via Collegio di Maria Al Borgo, via Sammuzzo, via Patuano, via A. Volta, via Leonardo Cacioppo, via Castello, via San Sebastiano, via Cassari, via Porto Salvo, via Mura della Lupa, Piazza Santo Spirito, Salita Mura delle Cattive, Porta dei Greci, via Ponte di Mare, via Conte Federico (da via Brancaccio a via Giovanni Simoncini Scaglione), via San Ciro (tratto compreso tra via Brancaccio e via Fichidindia), via Salvatore Sanfilippo, Largo Piediscalzi (intero fronte su via S. Cappello), via G. Coppola, Passaggio dei Picciotti, via Giuseppe Bennici, via M. Cipolla, via Fortunato Fedele, via Gian Filippo Ingrassia, piazzetta Cairoli, via Pietro Randazzo, via Rosario Gregorio, via A. Manzoni, via Trento, via Trieste, via Milano, via Torino, via Gorizia, via Santa Rosalia, via Pisa, via Fiume, via Montesanto, via Pola, via Divisi, Piazzetta della Messinese, via Bologna, via San Cristoforo, via Cagliari, via Livorno, via Giovanni da Procida, Discesa dei Giudici, via Grande Lattarini, via Firenze, via Malta, via Genova, via Zara, via degli Schioppettieri, Piazzetta Marchese Arezzo, via Gioeni, via Filippone, Vicolo Pirriaturi, via Cappuccinelle, via della Sfera, via della Speranza, via Guccia, Vicolo Guccia, via Goethe, via Pacini, via Turrisi Colonna.

ZONE BLU I residenti in centro in possesso di un pass per le strisce blu potranno parcheggiare anche nelle aree limitrofe. Il provvedimento riguarda le zone Amat P3, P5 e P6 e le zone Apcoa P4 e P20.

PARCHEGGI Ci saranno alcuni grandi punti in cui si potrà lasciare l’auto e da cui muoversi con le navette Amat: Basile, cittadella universitaria di viale delle Scienze, Emiri e Roccella. Saranno adibite a parcheggio per i pullman anche le caserme Tukory, Cascino, Turba e Generale Di Maria, che lasceranno i pellegrini a Sant’Antonino (Stazione Centrale). Al termine dell’incontro al Politeama con i giovani, i pullman riprenderanno i fedeli in via Roma.

NAVETTE GRATUITE Da Basile ci saranno le navette fino alle 15 per la Stazione Centrale (e quindi Foro Italico) e dalle 15 alle 20 per il Politeama; da Emiri fino alle 15 per piazza San Domenico e dalle 15 alle 20 per il Politeama. Dal Forum, a Roccella, fino alle 15 per la Stazione Centrale. I biglietti di autobus e tram varranno per l’intera giornata e costeranno 1,4 euro.

ASSI LIBERI Viale Regione siciliana, ma anche via Oreto, viale Strasburgo, viale Lazio, via Notarbartolo, via Sampolo, via Duca della Verdura: questi i grandi assi viari liberamente percorribili.

PORTO Per chi esce dal porto e deve raggiungere l’autostrada (direzione Trapani o Messina), il percorso sarà: via dell'Arsenale, via Quinta Casa, via Dei Cantieri, via Montepellegrino, via Rabin, via M. L. King, via Imperatore Federico, piazza Don Bosco, piazza Leoni, viale del Fante, via

Duca degli Abruzzi, via Pallavicino, via della Resurrezione, villa Adriana, Via Lanza di Scalea,

piazza S. Bolivar, via R. Nicoletti; ovvero viale del Fante, via A. De Gasperi, via Ausonia, via Praga, via Belgio.

I palermitani oggi non avranno molta scelta: l’arrivo di Papa Francesco infatti rivoluzionerà la viabilità di tutta la città, con 900 vigili in campo che dovranno provare a non fare andare il traffico in tilt. Sono 500 i pullman attesi da tutta la Sicilia e perfino dalla Calabria, 100 mila i fedeli che si muoveranno da un punto all’altro del capoluogo, quasi 2 mila gli agenti delle forze dell’ordine. Numeri che fanno presagire disagi e rallentamenti nella circolazione, per cui sarà importante tenere a mente i percorsi consigliati e le strade interdette alla auto, oltre a quelle vie in cui, già da giorni, vigono i divieti di sosta.Saranno chiuse alle auto, dalle 4 del mattino alle 19, via Piano dell’Ucciardone, via Francesco Crispi, Piazza XIII Vittime, via Cala, piazza Capitaneria Del Porto, Foro Umberto I, piazza Vincenzo Tumminello, Piano di S. Erasmo, piazza Tonnarazza, via Ponte Di Mare, via Messina Marine (tra via Salvatore Cappello e via Ponte di Mare), via e piazza Tiro a Segno, corso dei Mille, via e piazza Decollati, via S. Giovanni Di Dio, rotonda Norman Zarcone, via Germanese, via Brancaccio, via San Ciro, via S. Cappello, viale dei Picciotti, viale Amedeo D’Aosta, piazzale Anita Garibadi, via Stefano Canzi., via Lincoln, piazza Giulio Cesare, via Roma (tratto Giulio Cesare-Cavour), via Vittorio Emanuele, piazza Vittoria, via Bonello, via Delle scuole, piazzetta Sett’Angeli, via S. Da Bologna, via dell’Incoronazione, via Gioeni, via Fastuca, via Gioiamia, via Gianferraro, piazza Peranni, via e piazza Papireto, Porta Guccia, piazza del Noviziato, via del Noviziato, corso Alberto Amedeo (carreggiata lato mare), piazza Vittorio Emanuele Orlando, corso Camillo Finocchiaro Aprile, via Nicolò Turrisi, via Balsano, via Volturno, via Villa Filippina, piazza S. Francesco Di Paola, via Carini, via Sant’Oliva, via Aragona, via Mariano Stabile, via Cluverio, piazza Amendola, via Paternostro, via Civiletti, via Brunetto Latini, via D’acquisto, via De Spuches, via Romano, via Sammartino, via del Fervore, via Brunetto Latini, piazza Virgilio, via Sammartino (fra Amendola e Dante), via Dante (fra Virgilio e Castelnuovo), via Principe di Villafranca (fra Sant’Oliva e Siracusa), via Siracusa, via Libertà (fra Crispi-Mordini e Ruggero Settimo), via Amari, via Scinà (fra Don Sturzo e La Lumia), via Turati, via Ruggero Settimo, via Bonomo, via Michele Miraglia, via La Masa, via Ammiraglio Gravina, via Principe di Belmonte, via Fonderia Oretea, via Onorato, via Guardione, via Fratelli Cianciolo, via Tavola Tonda, piazza Tarzanà, via Matera, via Butera, via Torremuzza, via G. Bivona, via G. Ferraris, via Patti, via Archirafi, via Fazzello, piazza Cupani, via Ciprì, cortile Lombino, via Pennino, via Carducci, via XX Settembre, via XII Gennaio, via Daita, via Messina, via Spaccaforno, via Antonino Leto, via Sellerio, via Garzilli, via Archimede, via Trapani, via Castiglia, via Ricasoli, via Quintino Sella, via Torrearsa, via Gallo, via Mazzini, via Di Stefano, via Turrisi Colonna, via Ferrara, via Parisi, via La Lumia, via Marconi, via dello Spezio, piazza Sturzo, via Folengo, via Guarino, piazza Castelnuovo, piazza Kalsa, corso Re Ruggero, corso Calatafimi, piazza Indipendenza, via Generale Cadorna, via del Bastione, piazza Vittoria, piazza San Giovanni Decollato, via Sclafani e via Novelli.