PALERMO - Una folla oceanica si è riversata in corso Vittorio Emanuele per raggiungere Papa Francesco al Foro ItalicoLa folla in attesa di raggiungere il varco in corrispondenza di Porta Felice è impressionante. Nessun problema di ordine pubblico si è registrato ma è un'impresa per molti raggiungere il luogo della messa celebrata dal Pontefice.