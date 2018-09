MILAZZO - Da alcune ore dalla Raffineria di Milazzo sta fuoriuscendo fumo nero visibile anche nei vicini comuni di Pace del Mela e San Filippo del Mela. Carabinieri e Arpa stanno monitorando la zona. In passato il fenomeno si è verificato altre volte e quello di oggi pare che sia legato a un problema nell'erogazione di energia elettrica. Non ci sarebbe alcun pericolo d'incendio. Alcuni comuni dell'area, la Regione siciliana e singoli cittadini si sono già costituiti parte civile nel processo che comincerà a ottobre e vede indagati i vertici della Raffineria per precedenti episodi di emissioni inquinanti.