una città che a venticinque anni da quei giorni tristi e luttuosi, sta ritrovando la propria strada e che pur fra mille difficoltà e contraddizioni vuole porsi all'Italia e al mondo come modello possibile di comunità che accoglie e dialoga, perché riconosce che solo nell'accoglienza e nel dialogo può trovare liberazione, riscatto e sviluppo morale prima ancora che materiale''. E' uno dei passi della lettera di benvenuto a Papa Francesco del sindaco di Palermo Leoluca Orlando. ''Anche per questo - aggiunge - in sintonia con la intera comunità palermitana, abbiamo in questi mesi manifestato la speranza che il Beato Pino Puglisi possa diventare Patrono della nostra Città metropolitana''.dalla piccola, grande comunità di Brancaccio che ha continuato e continua l'impegno quotidiano di Don Pino, a tutta la comunità ecclesiale certamente, che ha trovato in Don Corrado non solo una guida, ma anche una fonte di forza e fiducia. Papa Francesco incontra anche la città dell'accoglienza e della solidarietà, una città dove 'non vi sono migranti', dove tutti e ciascuno, ovunque siano nati e da dovunque provengano, sono e sono riconosciuti come persone, titolari di diritti umani; quella città che nel quotidiano fa proprio, quale che sia la religione professata, quali che siano la nazionalità o il colore della pelle, l'insegnamento evangelico 'scomodo e impegnativo' che ci vuole portatori di speranza e di solidarietà''. ''Con migliaia di giovani - continua - e con Fratello Biagio e la sua Missione di Speranza e Carità che sono simboli di una città che riconosce l'unità e l'uguaglianza della comunità umana non solo di fronte a Dio, Papa Francesco incontra una città che si sforza di agire in modo solidale piuttosto che parlare''.(ANSA).