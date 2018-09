Al Teatro Biondo di Palermo, alle ore 20.30 andrà in scena "U Parrinu - La mia storia con padre Pino Puglisi ucciso dalla mafia", monologo scritto e interpretato da Christian Di Domenico, è un ricordo che si snoda tra cronaca, politica ed esperienze personali.

, Papa Francesco verrà in visita a Palermo, in occasione del XXV anniversario del martirio di padre Pino Puglisi, alle 11.45 presiederà l’Eucarestia al Foro Italico, alle 15.30 visita in Cattedrale e alle 17 incontrerà i giovani a piazza Politeama.Ma la giornata, oltre alla importantissima visita del Santo Padre, prevede molti altri appuntamenti.Per gli appassionati di fumetti, ritorna il, il weekend dedicato al fumetto, ai games, al cinema e ai new media, dalle ore 10 alle 24., che fa parte degli eventi di Manifesta 12. Si discuterà della tradizione narrativa, storie, culture e leggende di Palermo, mentre, la sera sarà dedicata ad un concerto di musica contemporanea, a cura del Conservatorio di Musica Vincenzo Bellini.Piazza Croce dei Vespri si trasforma i, che è visitabile questo weekend e che ospita anche il progetto fotografico “A Ballarò c'è una gran Vucciria”, dedicato al tema dei mercati storici di Palermo., ci saranno visite guidate speciali con "Monreale by Night", per scoprire il Complesso monumentale Guglielmo II, che è costituito dalla Basilica, dal Convento con il Chiostro e dal Palazzo Reale.Arriva questo fine settimanaun appuntamento dedicato al mondo dei motori, al centro commerciale Conca D'Oro di Palermo con esibizioni di piloti professionisti, test drive, l’Enduro Show, il contest musicale dedicato alle band e i casting di Miss Motor Show., con musica jazz, italiana e con un omaggio ad Aretha Franklin. A Villafrati tornano ad esibirsi in concertocon "Nomadi Tutta la Vita - Tour 55", in programma alle 21.30 in Piazza Fratelli Rosselli. A Trapani si svolgerà la serata finale del “Trapani Pop Festival", in scena al Teatro Giuseppe Di Stefano a Villa Margherita, dove sarà proclamato il vincitore del Festival. Tra gli altri ospiti della serata, Gatto Panceri e Briga.Se ci spostiamo nel cuore della Sicilia, il centro storico di, ospita “Enna Bukers Fest", una manifestazione dedicata alle arti e agli artisti di strada. A, invece, si concluderà il “SalinaDocFest“ il Festival del Documentario narrativo, con Mario Incudine e ospiti internazionali.a Palermo, andrà in scena alle 20.30 il musical “L’amore salverà il mondo”, sulla vita di Padre Pino Puglisi, al Teatro di Verdura di Palermo.Nel Trapanese, vivere il Medioevo in uno dei più suggestivi borghi della Sicilia è possibile, grazie al progetto "Il Castello Vive - Erice è Medievale", al Castello di Venere ad Erice. A, Il Castello Ursino ospita "Da Giotto a de Chirico - I Tesori nascosti",una grande esposizione a cura di Vittorio Sgarbi, che racconta lo svolgimento della storia dell’arte italiana, da Giotto a Giorgio de Chirico., sarà l’ultimo giorno dell'undicesima edizione dello "Sciacca Film Fest", quarantasei opere in concorso e con l’attrice Isabella Ragonese, madrina d’eccezione di questa edizione., si concluderà la "Festa della birra artigianale siciliana", presso corso Umberto I, tra workshop di balli folk, musica e danza, per festeggiare la tradizione siciliana.Dall’isola più a sud d’Europa, prenderà vita, a Piazza Castello a Lampedusa, una grande festa annuale che vuole raccontare l’importanza di rispettare e supportare i diritti umani, l’ambiente, l’arte e la cultura.