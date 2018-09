I fedeli accorsi per la messa di Papa Francesco cercano di ripararsi dal sole con cappellini e ombrelli. L'elicottero del Papa sta sorvolando adesso il Foro Italico.

. "Sottosviluppo sociale, sfruttamento dei lavoratori e mancanza di dignitosa occupazione per i giovani" , sono alcune delle "piaghe" citate dal Pontefice aprendo il suo discorso nella cittadina dell'Ennese.

Al Suo arrivo, il Papa è stato accolto dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, dal prefetto di Palermo, Antonella De Miro, e dal sindaco della Città, Leoluca Orlando. Il Pontefice presiede la messa al Foro Italico nella memoria liturgica del beato Pino Puglisi.il Papa è salito sul palco accompagnato da 40 vescovi che concelebreranno la funzione. Il canto di apertura è il Buon Pastore offre la vita per le pecore.Bergoglio si è sporto dalla macchina per dare una carezza al piccolo che era in braccio al padre.prima dell'arrivo di Papa Francesco. C'e' grande fibrillazione, sta arrivando il Papa., seconda e ultima tappa della sua visita in Sicilia nel 25/o anniversario della morte del beato Pino Puglisi. Dopo aver lasciato in auto Piazza Europa, dove ha incontrato i fedeli e raggiunto lo stadio 'San Ippolito', il Papa ha salutato le autorità ed è partito in elicottero per il capoluogo siciliano.una scelta dell'arcivescovo Lorefice dal chiaro significato. La prima preghiera dei fedeli sarà proprio incentrata sul tema dell'accoglienza da parte della Chiesa "verso i poveri che approdano nelle coste della nostra isola".in attesa che il Pontefice arrivi per la messa dopo la visita a Piazza Armeria. Oggi ricorrenza della Madonna addolorata, sul palco c'è una statua della Vergine dei dolori proveniente dalla chiesa dei Santi 40 martiri alla Guilla. Sul palco anche una croce lignea del Cinquecento siciliano proveniente dall'opera pia San Rocco e un paliotto della Cattedrale. Seicentoventi i sacerdoti e ottanta diaconi, concelebreranno tutti col Papa e i vescovi, 40, tra cui i vescovi emeriti Paolo Romeo e Salvatore De Giorgi. I sacerdoti e i diaconi riceveranno la stola rossa che simboleggia il martirio, quello nella fattispecie di Padre Puglisi di cui oggi ricorre il venticinquesimo anniversario.