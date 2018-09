Papa Francesco fa un parallelismo tra Dio e il dio denaro oramai adorato da molti: "C'è da scegliere, il diavolo entra dalle tasche. Se tu sei attaccato ai soldi il cuore si anestetizza con l'egoismo". Parla di mafia, di soldi come il male di questo millennio. Gli applausi calorosi e spontanei non si lasciano attendere.

Una città diversa da quella in cui si muovono abitualmente i palermitani. Niente macchine e moto. Solo tanta gente a piedi.Niente pioggia però, soltanto un modo per contrastare il sole cocente. "Ieri pioveva, oggi il cielo è un'esplosione di azzurro e raggi solari", Maria che cerca refrigerio sotto un cespuglio di oleandri. Una suora si ripara con un cappellino con la scritta: "Attendo il Papa come ogni fedele presente, il vicario di Dio".La gente arriva da ogni parte della Sicilia. C'è un confronto fra generazioni: dai neonati sui passeggini agli anziani. Una nonna: "Aspettiamo la predica di Francesco, il suo amore contagi tutti noi". I più piccoli soffrono la fatica: "Non vengo più è l'ultima volta". La mamma sorride e risponde: "Non credo che capiterà ancora". Sventolano le bandierine con la scritta "benvenuto fra noi". Non mancano i venditori ambulanti di gadget, fasce, braccialetti e sciarpe. "Lì terrò nella mia stanza in ricordo di questa giornata", dice Paola.l'odore di incenso invade l'aria, nei volti i sorrisi sinceri di chi non chiede ma aspetta. Zone delimitate da transenne antisfondamento e uomini delle forze dell'ordine a presidiare la zona. Due signore protestano: "Abbiamo il pass, vogliamo entrare". Il rumore dell'elicottero e gli occhi rivolti in alto: "Il Papa viene dal cielo, evviva Francesco". Un tedesco suggerisce il punto dove mettersi per vedere meglio. Mani che si muovono, grida da stadio, cellulari pronti a scattare. La papamobile arriva. “Francesco quanto sei bello", urla qualcuno tra la folla. Il pianto di una donna: "Voglio vederlo, toccarlo, stringergli la mano".Scende il silenzio al Foro Italico. Qualcuno si inginocchia sull'asfalto.la logica del dio-denaro è perdente. Guardiamoci dentro. Avere spinge sempre a volere: ho una cosa e subito ne voglio un’altra, e poi un’altra ancora, sempre di più, senza fine. Più hai, più vuoi: è una brutta dipendenza. Come una droga. Chi si gonfia di cose scoppia. Chi ama, invece, ritrova se stesso e scopre quanto è bello aiutare, servire; trova la gioia dentro e il sorriso fuori, come è stato per don Pino"Quali gli stati d'animo dopo l'omelia? Gisella Cattafi: "Bellissime parole, autentiche. Toccano il cuore, almeno di chi non ha perso la propria umanità. Parole senza retoriche, vere, sincere come solo lui sa essere".Si chiama Valentina La Corte: "Che abbia detto tutte cose sacrosante nessuno lo mette in dubbio, ma il problema è metterle in pratica. In terre come queste servono i fatti"."La Chiesa ha fatto molto per Palermo. Don Pino è l'emblema di un lavoro fatto bene. Le parole di Bergoglio in suo omaggio sono state dovute e condivise"."Papa Francesco è una fortezza dove ripararsi. In questi tempi oscuri, lui è una sicurezza", dice una piangendo."Il mio cuore è pieno di gioia, ora posso mangiare". "Nella diffidenza, nella crisi di fede il Papa ci fa sperare per tempi migliori" cosi due ragazze di Modica. Chi vorrebbe fermare il tempo e triste afferma: "Ciao Francesco, torna presto". Un signore sudato e abbronzato con una maglia in testa: "Il Santo Padre come il premier Conte ieri, ha usato stessa metafora del grano". Il pontefice lascia il foro Italico. Fedeli o semplici curiosi vanno via. A piedi, ma felici.