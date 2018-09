ROMA - "Da Papa Francesco parole sante, non si può credere in Dio ed essere mafiosi. In settimana porterò in Consiglio dei Ministri il Decreto Sicurezza: più uomini e più soldi per la guerra alla MAFIA, li spazzeremo via! #lamafiamifaschifo". Lo scrive il ministro dell'Interno Matteo Salvini su twitter.