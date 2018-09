Nuovo allarme dal ministero della Salute. Si tratta dell'ennesima segnalazione di prodotti infetti per cui è stato disposto il ritiro dal mercato. Dopo i casi delle scorse settimane, a essere a rischio sono le uova dell', che lavora a Raiano, in provincia de L'Aquila. Il pericolo è dato sempre dalla presenza del batterio "" all'interno dei prodotti. Questa volta, i lotti incriminati sarebbero quelli in scadenza dal 28 settembre al 5 ottobre 2018. Si tratta di uova fresche, di categoria A.Attraverso la nota del ministero, si invitano i consumatori a prestare attenzione durante gli acquisti e controllare le uova già possedute in casa.