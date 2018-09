ha scavalcato una prima inferriata ed e' entrato in un parco, poi, vedendo che non poteva nascondersi, ha scavalcato una seconda inferriata per entrare in un parco attiguo, sfondando anche il portone di un palazzo per raggiungere il terrazzo. I poliziotti sono rimasti all'esterno dello stabile in attesa di rinforzi, ed e' allora che lo hanno visto cadere in strada.

Trasportato in ospedale, non ce l'ha fatta. Questa è la prima ricostruzione di quanto accaduto alle 5 di questa mattina al pregiudicato che, ai domiciliari, era stato intercettato da una volante durante un servizio di controllo del territorio in via Taverna del ferro, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli.

Nell'area in cui se verificato l'incidente, sotto un'auto, è stato trovato un revolver

carico

con matricola abrasa, ora all'esame della Scientifica.

È morto mentre scappava dai poliziotti. Vittima è un 31enne che è fuggito alla vista della polizia,