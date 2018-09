sull'autostrada Siracusa-Catania. Un motociclista di 35 anni ha perso la vita, in prossimità della galleria San Demetrio. Secondo la Polizia stradale di Siracusa, l'uomo, per cause da accertare , si è scontrato contro un camion con rimorchio che viaggiava nella stessa direzione. Il motociclista è stato sbalzato dalla sella ed è morto poco dopo l'arrivo del personale medico.