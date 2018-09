Ultimo, in ordine di tempo, quello che è costato la vita ad un 63enne monrealese, Giuseppe Lo Biondo: è uscito fuori strada con la sua Fiat Seicento ed è finito in una scarpata lungo la strada provinciale di Giacalone.Nello stesso giorno si sono spente le speranze per Giuseppa Giordano, una donna di 73 anni che a luglio era stata investita da una moto pirata in via Archimede.L'apice tra aprile e giugno, quando a perdere la vita sono stati anche Pietro Torres e Simona Messina, entrambi ventottenni. Sono precipitati da una strada interdetta al traffico, a Monte Pellegrino, e un volo di quasi cento metri non gli ha lasciato scampo. Una tragedia che ha sconvolto tutta la città e seguita, pochi giorni dopo, da altri terribili incidenti.A travolgere Francesco Cucuzza è stato un automobilista che non ha prestato soccorso e si è dato alla fuga. Alessandro Sclafani, un'altra vittima della strada, è morto invece a soli 18 anni, a Terrasini, sempre nel Palermitano. Aveva riportato gravi ferite dopo aver travolto una mucca che si trovava al centro della carreggiata.Ha sbandato, poi è uscito fuori strada e si è schiantato contro un muro. L'impatto si è rivelato violentissimo e anche per lui non c'è stato nulla da fare. A luglio, un altro tragico schianto è costato la vita a Massimiliano Pusateri. Era l'autista di una ditta di trasporto per turisti, si stava recando al lavoro, a Cefalù. Viaggiava su un ciclomotore, all'ingresso dello svincolo per Buonfornello, sulla statale 113, è avvenuto l'impatto con un'auto. I medici hanno fatto di tutto per salvarlo, ma ogni intervento si è rivelato inutile.A fine giugno un altro giovane è rimasto ucciso: Alessandro Salomone, 32 anni, ha infatti perso il controllo della sua moto in viale Regione Siciliana, all'altezza di Leroy Merlin, mentre Annamaria La Mantia e Angela Merenda, madre e figlia, sono decedute in seguito allo schianto con un'auto in via Fichidindia: stavano uscendo dalla chiesa quando un uomo le ha investite.Alla base degli schianti, eccesso di velocità, mancato rispetto dell'obbligo di precedenza, elevata distrazione alla guida, mancato uso delle cinture di sicurezza e utilizzo del cellulare senza auricolare. Un fenomeno dilagante che ha reso necessario il potenziamento dei controlli da parte della polizia municipale e della polizia stradale, in azione anche per contrastare la diffusissima abitudine dell'uso del telefono al volante. Un'emergenza che rispecchi il trend nazionale e di fronte alla quale il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha annunciato un inasprimento delle sanzioni, con l'eventuale ritiro della patente.