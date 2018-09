"Sono certo che il Governo nazionale farà il possibile per risolvere la drammatica e insostenibile condizione in cui versano oggi migliaia di lavoratori siciliani del settore, dopo l'evidente fallimento dei governi regionali che si sono succeduti in Sicilia, che prima hanno illuso e poi dimenticato queste persone", ha detto il senatore.

"La forza, la determinazione e il coraggio non ci mancano, se dovesse essere necessario, sapremo certamente come agire.

Che sia chiaro, nessuno ci fermerà", è la promessa dei lavoratori.

PALERMO - Sono tornati a Palermo ieri sera i lavoratori della Formazione professionale che hanno trascorso quasi tre giorni a Roma in presidio davanti al Ministero del Lavoro. L'obiettivo era ottenere dal ministro Luigi Di Maio una data per la convocazione del primo tavolo di confronto con le istituzioni locali. La data non è arrivata, ma la delegazione di lavoratori della Usb, dei Cobas, dei Lavoratori Liberi ex Sportelli multifunzionali e degli Irriducibili della Formazione professionale è rientrata ieri in treno."Un funzionario del ministero, in presenza della presidente della commissione Lavoro Nunzia Catalfo e del senatore Fabrizio Trentacoste, ci ha assicurato che stanno lavorando per la soluzione definitiva dell'emergenza sociale. Già la prossima settimana, ci sarà una riunione tecnica, a seguire un incontro tecnico con i dirigenti regionali per arrivare al tavolo politico/istituzionale con le idee chiare sulle soluzioni in breve tempo - raccontano sui social -. Abbiamo il dovere di fidarci anche se siamo scottati, inoltre ci sono rimasti solo i soldi per tornare e non abbiamo risorse per continuare a stare a Roma".