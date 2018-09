CITTÀ DEL VATICANO - "Ieri mi sono recato in visita apostolica a Piazza Armerina e a Palermo, in Sicilia, nell'occasione del 25/o anniversario della morte del beato Pino Puglisi. Un applauso a don Pino!". Lo ha detto papa Francesco dopo la recita dell'Angelus. "Ringrazio di cuore le autorità civili ed ecclesiastiche - ha proseguito - e tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questo viaggio"."Ringrazio i bravi piloti dell'aereo e dell'elicottero - ha detto -. Ringrazio in particolare i cari vescovi Rosario Gisana e Corrado Lorefice per il loro eccellente servizio pastorale. Ringrazio i giovani le famiglie e tutto il meraviglioso popolo di questa bellissima terra di Sicilia per la loro calorosa accoglienza: l'esempio che le testimonianze di don Puglisi continuino a illuminare tutti noi e a darci conferma che il bene è più forte del male, l'amore è più forte dell'odio"."Il Signore benedica voi siciliani e la vostra terra! E un applauso ai siciliani", ha concluso Francesco.(ANSA).