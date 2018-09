Palermo Comic Convention, per tre giorni la città diventa capitale del gioco e del fumetto.Nell’anno che vede Palermo capitale della cultura, la Concadoro torna ad essere per la quarta volta epicentro del gioco e del fumetto. Il Comic Convention infatti, anche per questa edizione, tiene testa alle aspettative in una tre giorni di eventi, show ed esposizioni che rende onore a baloon, vignette, manga, action figures e graphic novels.Quest’anno la manifestazione si svolge tra il padiglione 20, dove si conferma la presenza dei principali editori italiani del settore (Bao publishing, di Zerocalcare e Ortolani, Walt Disney, Panini, Planet Manga, JPOP, ed altri nomi di riferimento) ed il padiglione 16 che, con oltre 2.500 metro quadri dedicati alla nuova area games, catalizza l’attenzione dei 30.000 e più visitatori.Da segnalare nel programma proposto, la conferenza per i 40 anni di Goldrake e la celebrazione in onore del manga Maison Ikkoku di Rumiko Takahashi.Interessante l’installazione che replica le ambientazioni di Harry Potter e tutte le attività proposte nell’area dedicata al mondo dei giochi, in cui si spazia dalle console nell’EA-Sports Arena, al Virtual Reality, ai giochi di ruolo, ma anche War Hammer, Magic, Yu-Gi-Oh, scacchi War Games e... il Subbuteo. Come recitano le più celebri reclame commerciali, giochi adatti da 0 a 99 anni!Ci si può perdere nel Virtual Reality, agghindati di tutto punto con occhiali, caschi e guantoni, in ambientazioni sparatutto o nei campi di calcio emulando in console le pose plastiche dei vari Ronaldo, Dybala o Higuain... ma il passaggio dal virtuale al reale è semplice e veloce, come uno schiocco di dita, anzi, come un colpo in “punta di dito”. Basta saltare da un’espositore all’altro infatti per incontrare i ragazzi del Subbuteo Club Palermo, che propongono il celebre calcio in miniatura su panno verde, intramontabile gioco che ha appassionato intere generazioni negli anni ’70, ’80 e ’90.A detta del vice presidente del club, Marco Caronia, il gioco del Subbuteo è praticato in modo amatoriale da oltre 20.000 appassionati in Italia, e negli ultimi decenni ha anche sviluppato un suo filone agonistico. Oggi sarebbe più giusto parlare di “calcio da tavolo”, il Subbuteo infatti sta al calcio come il ping-pong sta al tennis. E’ stata istituita una federazione nazionale, la FISCT, vi sono oltre 100 club ufficiali e 1.700 iscritti (praticanti tornei riconosciuti dalla federazione). La Sicilia è una eccellenza nel panorama mondiale, aggiunge il presidente Guido Capobianco, e molti atleti della nostra regione hanno da poco preso parte alla spedizione azzurra in Gibilterra, dove si sono svolti a Settembre i campionati mondiali di Subbuteo. Palermo ha uno dei club più numerosi in Italia, partecipa ai campionati di Serie D nazionali, il club svolge le sua attività ludiche e di allenamento due volte la settimana in via Arimondi 101 (per info 320.0449759).Per gli amanti del modellismo segnaliamo il War Games, simulazione storica del periodo napoleonico, gioco da tavolo dalle meccaniche innovative che velocizzano il gioco – come precisa Fabrizio Savagnone, portavoce del movimento in città – si utilizzano miniature personalizzabili in cala 1/72 (20mm), ricreando formazioni e stili di combattimento dell’epoca (per info 339.1890873).