Un ragazzo di 15 anni è morto dopo essere caduto da un'altezza di 25 metri all'interno di una condotta di aerazione sul tetto di un centro commerciale a Sesto San Giovanni (Milano). E' accaduto ieri poco prima delle 22.30. Secondo quanto ricostruito finora, l'adolescente si è arrampicato con un gruppo di amici sul tetto della struttura e quando è stato scoperto dalla sicurezza è scappato, ma durante la fuga è caduto nella condotta dell'aria e i vigili del fuoco hanno dovuto eseguire una manovra molto complicata per riuscire ad estrarlo.Il gruppo di ragazzi voleva fare un 'selfie' per far vedere che avevano 'conquistato' la cima dell'edificio. Su Instagram il ragazzo morto aveva postato foto nelle quali è seduto con i piedi nel vuoto sui tetti di una casa, e il commento: "La morte non ci fa paura, la guardiamo in faccia".