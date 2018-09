PALERMO - I carabinieri hanno eseguito cinque ordinanze di arresto, di cui quattro ai domiciliari e una uin carcere, emesse dal gip di Palermo, su richiesta della Dda, nei confronti di altrettanti indagati, a vario titolo, dei reati di estorsione aggravata, rivelazione ed utilizzazione di segreto d'ufficio, turbata libertà degli incanti, abuso d'ufficio e trasferimento fraudolento di valori. Imposto anche un obbligo di firma. Le indagini sono scattate sulla gara d'appalto del Comune di Castronovo di Sicilia (Pa) per l'aggiudicazione del servizio di trasporto scolastico comunale per l'anno scolastico 2016/2017, assegnato per un importo di circa 31 mila euro a una ditta di fatto riconducibile a un imprenditore condannato per associazione mafiosa.L'uomo sarebbe riuscito ad ottenere l'appalto grazie alla compiacenza del segretario comunale, del responsabile e di un impiegato dell'ufficio tecnico comunale, e del responsabile dell'ufficio scolastico del Comune di Castronovo di Sicilia, e a far desistere - a seguito di gravi minacce - la ditta di trasporti di San Giovanni Gemini (Ag), aggiudicatrice della gara d'appalto. La gara è stata quindi attribuita, per scorrimento della graduatoria, alla ditta, appositamente costituita, intestata alla figlia del mafioso. Con lo stesso provvedimento è stato anche disposto il sequestro preventivo della somma pari all'appalto e la ditta di trasporti.In carcere è finito Antonino Biancorosso, 77 anni. Questi, invece, gli indagati ai domiciliari: Gerlando Schembri, 61 anni, segretario generale dei Comuni di Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Vicari e Roccapalumba; Maria Elisa Scaglione, 65 anni, responsabile dell'Ufficio scolastico del Comune di Castronovo di Sicilia; Giuseppe Fausto Alfonsi Vitale, 53 anni, responsabile del settore Lavori pubblici del Comune di Castronovo di Sicilia; Mario Gattuso, 59 anni, dipendente del Comune di Castronovo di Sicilia. L'obbligo di firma è stato imposto a Bruna Biancorosso, studentessa di 25 anni.