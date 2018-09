"La situazione dei cimiteri di Palermo è ormai al collasso, con famiglie costrette a tenere le salme in casa anche per dieci giorni. Chiediamo al sindaco Orlando di farsi personalmente carico del problema, che ha bisogno di risposte immediate". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv e presidente della Terza commissione di Sala delle Lapidi. in casa anche per dieci giorni. Chiediamo al sindaco Orlando di farsi personalmente carico del problema, che ha bisogno di risposte immediate". Lo dice Paolo Caracausi, consigliere comunale di Palermo del Mov139 in quota Idv e presidente della Terza commissione di Sala delle Lapidi.

"Ai Rotoli non ci sono più posti, il forno crematorio è obsoleto, quello nuovo è ancora in fase di progettazione nonostante ci siano già i soldi - dice Caracausi - e del nuovo impianto di Ciaculli non ci sono più notizie. A tutto questo si aggiunge l'emergenza del cimitero di Sant'Orsola, il cui deposito è ormai stracolmo e in cui le operazione di spurgo non riescono a reggere il passo delle richieste sempre più numerose. Il risultato è che alcune famiglie sono costrette a tenere le salme in casa per giorni: una situazione inaccettabile e potenzialmente pericolosa. Il Comune intervenga subito, rispondendo anche alle richieste di aiuto di Sant'Orsola".